domingo, 23 de novembro de 2025

Moradores de Aracatiaçu denunciam falta de água na Rua do Logradouro

domingo, novembro 23, 2025

No distrito de Aracatiaçu, em Sobral, moradores da Rua do Logradouro relataram nesta semana uma situação crítica envolvendo o abastecimento de água na região. Segundo relatos, há vários dias a água não chega às caixas d’água das residências, obrigando as famílias a permanecerem acordadas até a madrugada na tentativa de coletar a pouca água que ainda chega pelas torneiras em horários irregulares.

De acordo com os moradores, a situação se agravou nos últimos dois dias, quando nem mesmo a torneira da rua recebeu qualquer fornecimento. A comunidade afirma estar totalmente sem água para realizar atividades básicas do dia a dia, como cozinhar, limpar a casa ou tomar banho.

Eles afirmam já ter procurado o SAAE, responsável pelo abastecimento no município, mas alegam que nunca recebem respostas claras sobre o problema ou previsão de solução. Apesar da ausência de fornecimento, as contas continuam chegando mensalmente, o que intensifica a revolta dos moradores.

A população de Aracatiaçu pede urgência das autoridades competentes, destacando que a situação tem se tornado insustentável e afeta diretamente a qualidade de vida das famílias que vivem na Rua do Logradouro.

