Moradores de Aracatiaçu denunciam falta de água na Rua do Logradouro

No distrito de Aracatiaçu, em Sobral, moradores da Rua do Logradouro relataram nesta semana uma situação crítica envolvendo o abastecimento de água na região. Segundo relatos, há vários dias a água não chega às caixas d’água das residências, obrigando as famílias a permanecerem acordadas até a madrugada na tentativa de coletar a pouca água que ainda chega pelas torneiras em horários irregulares.





De acordo com os moradores, a situação se agravou nos últimos dois dias, quando nem mesmo a torneira da rua recebeu qualquer fornecimento. A comunidade afirma estar totalmente sem água para realizar atividades básicas do dia a dia, como cozinhar, limpar a casa ou tomar banho.





Eles afirmam já ter procurado o SAAE, responsável pelo abastecimento no município, mas alegam que nunca recebem respostas claras sobre o problema ou previsão de solução. Apesar da ausência de fornecimento, as contas continuam chegando mensalmente, o que intensifica a revolta dos moradores.





A população de Aracatiaçu pede urgência das autoridades competentes, destacando que a situação tem se tornado insustentável e afeta diretamente a qualidade de vida das famílias que vivem na Rua do Logradouro.