Aumenta o número de brasileiros com dívidas em atraso

Dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, nas 27 capitais do Brasil, mostra que 33% dos consumidores que pretendem presentear este ano possuem contas em atraso, sendo que 72% estão com o nome sujo.





O levantamento aponta também que 22% dos que devem comprar presentes no Natal costumam gastar mais do que podem (sobretudo os mais jovens) e que 9% pretendem deixar de pagar alguma conta para adquirir os presentes, desta forma estima-se que 14,8 milhões de consumidores fiquem inadimplentes em seus compromissos financeiros devido às compras para a data. De acordo com os entrevistados, 10% devem deixar de pagar alguma conta para participar das festas de Natal e 11% farão o mesmo para participar das comemorações de Ano Novo.





De acordo com os consumidores, as principais contas que deixarão de ser pagas para comprar presentes de Natal ou participar das festas de fim de ano são: internet (17%), conta de água/luz (11%), financiamento da casa (10%), telefone (10%), mensalidade escolar (9%) e TV por assinatura (9%).





O presidente da CNDL, José César da Costa, alerta para a importância de o consumidor evitar o excesso de gastos para não comprometer o orçamento familiar.





– Os dados da nossa pesquisa acendem um forte sinal de alerta para o planejamento financeiro das famílias. O impulso de consumo dessa época, embora compreensível, carrega o risco de agravar o endividamento. É fundamental que, ao celebrar, o consumidor mantenha um controle rigoroso do seu orçamento. A virada do ano traz uma leva de gastos extras, como IPVA, IPTU e material escolar – orientou Costa.









22% daqueles que compraram presentes no Natal de 2024 ficaram com o nome sujo





Segundo a pesquisa, 22% dos consumidores que realizaram compras de de presentes de Natal em 2024 ficaram com o nome sujo por causa das dívidas em atraso. Em média, o valor das dívidas em atraso é de R$ 1.084.









41% dos filhos participam do processo de escolha dos presentes





A pesquisa revela que 41% dos entrevistados escolhem os presentes junto com os filhos, enquanto 43% escolhem sozinhos. Além disso, 22% têm a intenção de deixar de pagar alguma conta para atender as vontades de seus filhos com os presentes. “Os pais precisam priorizar a saúde do orçamento familiar. Ceder à pressão dos filhos, principalmente quando isso implica em deixar de pagar uma conta básica ou se endividar com o cartão de crédito, é trocar uma alegria momentânea por um endividamento que vai comprometer a estabilidade da família por meses. O ‘sim’ de hoje pode ser a inadimplência e o aperto financeiro no início do próximo ano.”, destaca Costa.









METODOLOGIA





Público-alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas (excluindo analfabetos) e que pretendem comprar presentes para o Natal.





Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada por sexo, idade, estado, renda e escolaridade. 755 casos em um primeiro levantamento para identificar o percentual de pessoas com intenção de comprar no Natal. Em seguida, continuaram a responder o questionário 600 casos, com a intenção de comprar presente nessa data. Resultando, respectivamente, uma margem de erro no geral de 3,6 p.p e 4,0 p.p. para um intervalo de confiança a 95%.





O período da coleta dos dados foi de 15 a 23 de outubro de 2025.





As informações são da CNDL.