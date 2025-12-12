Ex-candidata ao governo, Lourdes Melo, é detida após suposto furto em Teresina

A ex-candidata ao governo do Piauí, Lurdes Melo (PCO), foi presa em Teresina sob suspeita de furto em apartamento. Saiba mais sobre o caso.





A ex-candidata ao governo do Piauí, professora Lourdes Melo (PCO), foi detida e levada à Central de Flagrantes, na tarde desta quinta-feira (11), suspeita de ter cometido furto em um apartamento na Avenida Pernambuco, localizado na zona Norte de Teresina.





Ao chegar na central de flagrantes, Lourdes afirmou, com exclusividade para a TV Meio Norte, que estava fazendo uma mudança da filha, quando uma das pessoas que estava com ela entrou, por engano, em um apartamento.









Conforme a vítima, um cordão teria sido furtado nessa situação. Após ser ouvida pelo delegado de plantão, a professora foi liberada.









FILHA JÁ FOI DETIDA





Em agosto de 2025, Helena Beatriz, filha da professora e ativista Lourdes Melo, foi levada à Central de Flagrantes de Teresina após se envolver em um episódio conturbado em um posto de combustíveis localizado no bairro Lourival Parente, zona sul da capital.









DESENTENDIMENTO NO LOCAL





Testemunhas relataram que Helena estava em frente ao estabelecimento ouvindo música quando recebeu a solicitação para desligar o aparelho de som. A recusa teria provocado uma discussão, resultando no acionamento da polícia. Embora os motivos formais da prisão não tenham sido divulgados, Helena atribui a situação a discriminação por conta de sua orientação sexual.









DENÚNCIA E REGISTRO EM VÍDEO





De acordo com relatos, antes da chegada dos policiais, houve uma troca de ofensas entre Helena e uma funcionária da loja de conveniência. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Helena chuta a porta do estabelecimento e grita contra a funcionária, que afirma ter sido agredida. A trabalhadora alega que a cliente teria permanecido no local durante toda a noite consumindo bebidas alcoólicas e que o atrito começou pela manhã seguinte. FONTE: MEIO NEWS / VÍDEO MEIO NORTE.