CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

URGENTE! Governo dos EUA retira Moraes e sua esposa, Viviane, da Lei Magnitsky

sexta-feira, dezembro 12, 2025  Nenhum comentário


Tanto o ministro do STF quanto a esposa dele, Viviane Barci, estão fora da lista de sancionados.

O governo dos Estados Unidos retirou as sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O magistrado estava sancionado desde o dia 30 de julho, na Lei Global Magnitsky.

O nome do magistrado constava no sistema do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC – sigla em inglês), que administra e aplica programas de sanções, e também no site do Departamento de Tesouro. Veja aqui a decisão de hoje na íntegra.


Além do ministro, a esposa de Moraes, Viviane Barci, também não consta mais na lista de sancionados.

A empresa da família do magistrado, Lex Institute, também foi retirada da lista de sanções.

Com a decisão, estão suspensas todas as restrições financeiras e territoriais ao ministro ligadas à Magnitsky, que o impediam de transitar ou possuir propriedades em território norte-americano ou fazer negócios em dólar ou com entidades dos Estados Unidos.

Via portal Diário do Poder

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 