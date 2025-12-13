CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 13 de dezembro de 2025

Flávio diz que fim das sanções dos EUA fortalece anistia

sábado, dezembro 13, 2025

Senador comentou a decisão do governo de Donald Trump sobre Brasil e Alexandre de Moraes.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (12) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um “gesto gigante” em favor da anistia no Brasil. A declaração foi feita após o recuo do governo americano em medidas que vinham pressionando o país.

Segundo o senador, o posicionamento de Trump representa o “início de um caminho” para que as relações entre Brasil e Estados Unidos voltem à normalidade democrática. Para Flávio, o sinal dado por Washington abre espaço para avanços internos.

Flávio também citou a votação do Projeto de Lei da Dosimetria, prevista para a próxima semana no Senado. Ele disse acreditar que a medida pode levar os EUA a retirarem totalmente as sobretaxas sobre produtos brasileiros. “A bola está com a gente”, escreveu.

De acordo com o parlamentar, o gesto do presidente americano seria um primeiro passo para reduzir a tensão diplomática entre os dois países, ampliada após sanções e críticas envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal.

A retirada das restrições ocorreu depois de um pedido direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Trump. Na semana passada, o líder americano afirmou ter tido uma conversa produtiva com Lula sobre comércio, tarifas e sanções.

(Pleno News)

