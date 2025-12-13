Veterano dos EUA diz que é difícil tirar Maduro vivo da Venezuela

Declaração é de Bryan Stern, que liderou operação que evacuou María Corina Machado.

Bryan Stern, o veterano de guerra dos Estados Unidos que liderou a operação secreta para retirar por mar e disfarçada a líder opositora María Corina Machado da Venezuela, disse, nesta sexta-feira (12), que ficaria encantado em participar de uma operação para extrair o ditador Nicolás Maduro. No entanto, ele ressaltou que seria difícil tirá-lo com vida.





A declaração foi dada em uma entrevista coletiva o fundador da fundação Bull Rescue, cujo site a descreve como especializada no “resgate de americanos e aliados de zonas de conflito e desastre”.





– Eu adoraria, e penso nisso todos os dias, mas tirá-lo com vida é difícil. Matá-lo provavelmente seria bastante simples, mas tirá-lo com vida e levá-lo à justiça, acho que seria muito difícil – afirmou Stern.





No entanto, o ex-militar americano assegurou que em sua organização não há “mercenários ou assassinos”, mas sim pessoas se dedicam a salvar vidas, razão pela qual, se o governo americano lhes pedir para participar de uma operação na Venezuela, sua resposta dependeria “de qual fosse o pedido”.





– Mantemos uma excelente relação com o governo dos Estados Unidos, em particular com o corpo diplomático, as Forças Armadas e a comunidade de inteligência – acrescentou.





Sobre a operação para retirar Machado da Venezuela, Stern disse que foi paga por “doadores generosos”, que ele vinculou a cidadãos venezuelano-americanos que sentem repulsa pelo governo de Maduro.





A fuga, segundo ele, durou entre 15 e 16 horas e envolveu transporte terrestre, marítimo e aéreo para que a líder opositora venezuelana pudesse receber o Nobel da Paz na Noruega nesta semana.





*EFE