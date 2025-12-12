Nikolas: “Fecha o Congresso logo, não tem porquê estar aberto”

Deputado reagiu à decisão de Alexandre de Moraes sobre Carla Zambelli.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a cassação do mandato de deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).





Em publicação na redes sociais, o parlamentar falou em “fechar o Congresso logo”.





– E tem gente achando que ainda dá para fazer algo contra a ditadura dentro da “normalidade”. Fecha o Congresso logo, não tem o porque estar aberto – escreveu no X.

Alexandre de Moraes retirou nesta quinta-feira (11), o mandato de Zambelli ao invalidar a votação da Câmara que havia mantido a parlamentar no cargo. Ele ordenou que o suplente Adilson Barroso (PL-SP) assuma a vaga em até 48 horas.





A decisão foi tomada após o plenário da Câmara rejeitar a cassação por não alcançar os 257 votos necessários. Moraes considerou o resultado incompatível com o que determina a Constituição.





Fonte: Pleno News