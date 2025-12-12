CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

Nikolas: “Fecha o Congresso logo, não tem porquê estar aberto”

Deputado reagiu à decisão de Alexandre de Moraes sobre Carla Zambelli.
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a cassação do mandato de deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Em publicação na redes sociais, o parlamentar falou em “fechar o Congresso logo”.

– E tem gente achando que ainda dá para fazer algo contra a ditadura dentro da “normalidade”. Fecha o Congresso logo, não tem o porque estar aberto – escreveu no X.
Alexandre de Moraes retirou nesta quinta-feira (11), o mandato de Zambelli ao invalidar a votação da Câmara que havia mantido a parlamentar no cargo. Ele ordenou que o suplente Adilson Barroso (PL-SP) assuma a vaga em até 48 horas.

A decisão foi tomada após o plenário da Câmara rejeitar a cassação por não alcançar os 257 votos necessários. Moraes considerou o resultado incompatível com o que determina a Constituição.

Fonte: Pleno News

