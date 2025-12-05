PROCESSO SELETIVO 2026.1 - MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO NO SEMIÁRIDO

O Mestrado possui uma única área de concentração – Direito e Desenvolvimento no Semiárido Brasileiro, que estuda as relações entre o campo jurídico e os processos de desenvolvimento político, econômico e socioambiental. O curso busca a elaboração de políticas sociais e práticas de solução de conflitos, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do semiárido, em conformidade com a Agenda 2030 da ONU. Através de uma metodologia empírica qualificada, o programa investiga o ambiente de atuação profissional, focando na transformação social, com base no conceito translacional.









Diferencial do Curso





Com sua consolidada experiência no ensino jurídico e excelência acadêmica na graduação em Direito, o Centro Universitário Inta (UNINTA) amplia sua atuação ao oferecer o Curso de Mestrado Profissional em Direito e Desenvolvimento no Semiárido. Este mestrado alia a tradição educacional da instituição na Região Norte do Estado do Ceará a uma proposta inovadora, focada nas especificidades jurídicas da região semiárida. O programa tem como diferencial a formação de profissionais habilitados para refletir criticamente a questão regional do semiárido e desenvolver produtos com aplicabilidade prática e impacto social no campo jurídico e áreas afins.



