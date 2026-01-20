CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Cresce grupo que acompanha Nikolas em caminhada de 7 dias

terça-feira, janeiro 20, 2026  Nenhum comentário

A caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rumo a Brasília ganhou o reforço de diversas personalidades políticas, incluindo do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC), que se juntou ao grupo nesta terça (20).

Também estão presentes os deputados André Fernandes (PL-CE), Gustavo Gayer (PL-GO), Zucco (PL-RS), o pregador Guilherme Batista, o cantor Marcelo Bonifácio, os vereadores Pablo Almeida (PL-BH), Rafael Satiê (PL-RJ), Fernando Holiday (PL-SP), o humorista Wess Guimarães, entre outros.

O ato simbólico de sete dias busca chamar atenção para prisões e decisões judiciais que considera injustas, além de defender tratamento digno aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A chegada a Brasília está prevista para o dia 25 de janeiro.

– Chegarei a Brasília para mostrar, com presença física e pacífica, que ainda há brasileiros atentos, solidários e comprometidos com a justiça, com a dignidade humana e com a liberdade – declarou Nikolas.

Fonte: Pleno News

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 