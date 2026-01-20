CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 153 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

terça-feira, janeiro 20, 2026  Nenhum comentário

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de obras 02

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente de vendas 02

Auxiliar de confeitaria 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de linha de produção 08

Auxiliar de pessoal 01

Auxiliar técnico de educação 01

Bobinador - eletricista 01

Carpinteiro 25

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 11

Controlador de pragas 01

Coordenador de eventos 01

Costureira em geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Eletricista de instalações de prédios 01

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado de obras 01

Engenheiro civil 01

Garçom 02

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Médico do trabalho 01

Motofretista 01

Motorista carreteiro 01

Operador de empilhadeira 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 35

Pizzaiolo 01

Professor de língua inglesa 01

Representante comercial autônomo 02

Salgadeiro 01

Supervisor comercial 01

Técnico em saúde bucal 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 01

Total 152



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Total 01

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

