SINE/CE OFERECE 153 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de obras 02
Armador de estrutura de concreto 20
Assistente de vendas 02
Auxiliar de confeitaria 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de linha de produção 08
Auxiliar de pessoal 01
Auxiliar técnico de educação 01
Bobinador - eletricista 01
Carpinteiro 25
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01
Chapeiro 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 11
Controlador de pragas 01
Coordenador de eventos 01
Costureira em geral 02
Desenhista projetista de construção civil 01
Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Eletricista de instalações de prédios 01
Empregado doméstico arrumador 01
Encarregado de obras 01
Engenheiro civil 01
Garçom 02
Impressor serigráfico 02
Jardineiro 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Médico do trabalho 01
Motofretista 01
Motorista carreteiro 01
Operador de empilhadeira 01
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 35
Pizzaiolo 01
Professor de língua inglesa 01
Representante comercial autônomo 02
Salgadeiro 01
Supervisor comercial 01
Técnico em saúde bucal 01
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 01
Total 152
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Total 01
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
