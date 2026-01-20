SINE/CE OFERECE 153 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Ajudante de obras 02



Armador de estrutura de concreto 20



Assistente de vendas 02



Auxiliar de confeitaria 01



Auxiliar de cozinha 02



Auxiliar de linha de produção 08



Auxiliar de pessoal 01



Auxiliar técnico de educação 01



Bobinador - eletricista 01



Carpinteiro 25



Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01



Chapeiro 01



Churrasqueiro 01



Consultor de vendas 11



Controlador de pragas 01



Coordenador de eventos 01



Costureira em geral 02



Desenhista projetista de construção civil 01



Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01



Eletricista auxiliar 01



Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01



Eletricista de instalações de prédios 01



Empregado doméstico arrumador 01



Encarregado de obras 01



Engenheiro civil 01



Garçom 02



Impressor serigráfico 02



Jardineiro 01



Lavador de peças 01



Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01



Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01



Médico do trabalho 01



Motofretista 01



Motorista carreteiro 01



Operador de empilhadeira 01



Operador de vendas (lojas) 01



Pasteleiro 01



Pedreiro 35



Pizzaiolo 01



Professor de língua inglesa 01



Representante comercial autônomo 02



Salgadeiro 01



Supervisor comercial 01



Técnico em saúde bucal 01



Vendedor interno 02



Vendedor porta a porta 04



Vendedor pracista 01



Total 152







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



Armador de estrutura de concreto 01



Total 01



