INUSITADO: garota de pr0grama cobra serviço após capotamento que deixou cinco feridos na BR-163

Enquanto equipes de resgate atendiam vítimas de um capotamento, uma mulher surpreendeu ao cobrar um suposto “job” no meio do atendimento.

Cinco pessoas ficaram feridas após o capotamento de uma caminhonete S10 na noite deste sábado (17), na BR-163, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O acidente, que já exigia atenção máxima das equipes de socorro, acabou ganhando um capítulo inesperado e digno de nota policial com pitadas de humor involuntário.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a caminhonete saiu da pista e capotou às margens da rodovia. No veículo estavam homens e mulheres, todos atendidos ainda no local antes de serem encaminhados a uma unidade hospitalar para avaliação médica. Sirenes, lanternas, procedimentos de emergência e, no meio do caos, uma cena que ninguém esperava.





Durante o atendimento às vítimas, uma das mulheres envolvidas no acidente resolveu fazer uma cobrança direta a um dos ocupantes da caminhonete. Em tom firme, mencionou um suposto “trabalho do job”, frase ouvida pelos socorristas e que causou surpresa geral, quebrando o clima tenso do resgate.





Apesar do momento inusitado, os atendimentos seguiram normalmente. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos. As causas do acidente, que misturou capotamento, ambulância e acerto de contas, ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.





Fonte: Folha do Estado