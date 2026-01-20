Idosa morre após técnico de enfermagem aplicar desinfetante 10 vezes nela em UTI

Uma idosa de 75 anos morreu após sofrer uma série de aplicações de desinfetante enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF). A vítima, Miranilde Pereira da Silva, é apontada como uma das pessoas mortas na ação criminosa investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra técnicos de enfermagem que atuavam na unidade.





De acordo com o delegado Wisllei Salomão, responsável pelo caso, Miranilde teria recebido o produto ao menos dez vezes. O óbito foi declarado em 17 de novembro de 2025. Professora aposentada, ela atuava na Regional de Ensino de Ceilândia, como professora de atividades na Escola Classe 3, segundo publicação do Sindicato dos Professores (Sinpro).





Em nota, o Sinpro destacou a trajetória profissional da educadora, ressaltando a dedicação à escola pública e o impacto do trabalho dela na vida de alunos e colegas. Miranilde deixou três filhos, uma filha, duas netas e cinco netos.





Embora a polícia não tenha divulgado oficialmente os nomes das vítimas, as investigações apontam que os crimes teriam sido cometidos por três técnicos de enfermagem: Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves da Silva.









Outras vítimas





Outra vítima identificada é Marcos Raymundo Fernandes Moreira, de 33 anos, servidor dos Correios e morador de Brazlândia (DF). Ele deu entrada na UTI com dores abdominais e morreu no dia 1º de dezembro de 2025. Marcos deixou uma filha de 5 anos.





O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal e Região do Entorno (Sindect-DF) lamentou a morte do carteiro em nota pública. Em entrevista, a esposa de Marcos afirmou que a família foi surpreendida pela notícia. Segundo ela, o servidor chegou ao hospital consciente e conversando normalmente com a equipe médica.





A terceira vítima é João Clemente Pereira, de 63 anos, servidor da Caesb. Conforme a família, ele procurou atendimento com dores de cabeça e foi diagnosticado com um coágulo no crânio. Após cirurgia, apresentou complicações pulmonares relacionadas à intubação, mas chegou a apresentar melhora. Em 18 de novembro, sofreu quatro paradas cardíacas e morreu. João se aposentaria em dois anos e deixou esposa, dois filhos e um neto.









Entenda o caso





A investigação faz parte da Operação Anúbis, deflagrada em 11 de janeiro, com apoio do Departamento de Polícia Especializada (DPE). Na primeira fase, dois investigados foram presos temporariamente por ordem judicial, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços de Taguatinga, Brazlândia e Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal.





As investigações avançaram com a segunda fase da operação, deflagrada no dia 15 de janeiro, quando a Polícia Civil cumpriu mais um mandado de prisão temporária e apreendeu novos dispositivos eletrônicos em Ceilândia e Samambaia.





A Polícia Civil agora investiga pelo menos 20 outros atestados de óbito registrados em hospitais do Distrito Federal para apurar possível ligação com o mesmo esquema criminoso.





