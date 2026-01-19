Deputado Moses Rodrigues é um dos melhores deputados do Brasil

Ao longo do mandato, o deputado federal Moses Rodrigues (UNIÃO-CE) tem direcionado emendas parlamentares, articulado obras e defendido projetos estruturantes voltados para Sobral e municípios do Ceará, com destaque para as áreas da saúde, infraestrutura, segurança pública, esporte e desenvolvimento regional.









Saúde como prioridade





Entre as principais ações, está a destinação de mais de R$ 3 milhões para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, recurso utilizado na aquisição de equipamentos hospitalares e no fortalecimento do atendimento de média e alta complexidade. A unidade é referência regional e atende pacientes de dezenas de municípios da Zona Norte.





Além disso, o parlamentar também destinou emendas ao Fundo Municipal de Saúde de Sobral, com valores que somam mais de R$ 1,2 milhão, voltados ao custeio e à melhoria dos serviços de saúde pública.





Segundo Moses Rodrigues, os investimentos refletem o compromisso com a população da região.

“A Santa Casa de Sobral é um dos principais equipamentos de saúde do interior do Ceará e atende milhares de pessoas de diversos municípios. Nosso trabalho é garantir recursos para que a população tenha um atendimento cada vez mais digno e eficiente”, destacou o deputado.





Segurança e infraestrutura





Na área da segurança pública, Moses Rodrigues viabilizou emendas para a entrega de viaturas à Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sobral, reforçando o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais que cortam a região.





O deputado também tem atuado politicamente em defesa de obras estruturantes, como o Aeroporto Regional de Sobral, participando de reuniões em Brasília com representantes do Governo Federal para discutir investimentos e a inclusão do município em programas de infraestrutura aeroportuária.

“Sobral é um polo regional estratégico. Investir em infraestrutura é fortalecer a economia, gerar empregos e garantir mais desenvolvimento para toda a Zona Norte do Ceará”, afirmou.





Esporte e lazer





Outra frente de atuação foi a articulação para a reforma do miniestádio do distrito de Carcará, em Sobral. O projeto prevê melhorias estruturais e a implantação de gramado sintético, com solicitação de emenda parlamentar no valor aproximado de R$ 500 mil, fortalecendo o esporte amador e o lazer comunitário.









Apoio ao desenvolvimento regional





Moses Rodrigues também tem apoiado iniciativas voltadas à agricultura familiar, participando de eventos regionais e defendendo políticas públicas que incentivem pequenos produtores rurais.

“O fortalecimento da agricultura familiar é fundamental para a geração de renda no interior e para a segurança alimentar das famílias cearenses”, ressaltou o parlamentar.





Compromisso com Sobral e o interior





Em 2025, Moses Rodrigues passou a coordenar a Bancada Federal do Ceará, posição estratégica que lhe permite participar diretamente da definição de emendas ao Orçamento da União, ampliando a capacidade de destinação de recursos para Sobral e outros municípios do Ceará.