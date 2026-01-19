Mãe de crianças que sumiram em Bacabal: “Coração despedaçado”

Mãe das crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão, Clarice Cardoso afirmou estar com “a mente destruída” e o “coração despedaçado” em meio às buscas por Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4. O desabafo foi feito por meio das redes sociais neste domingo (18).





– Quinze dias sem vocês, meus amores. O meu pensamento sempre é o mesmo: estão vivos e com alguém. Que Deus possa guiar a pessoa certa, um anjo, para encontrar vocês. Estou com a mente destruída, o coração despedaçado, mas a fé que eu tenho em Deus é grande. Não tá sendo fácil, mas Deus está me sustentando. Só quero meus filhos de volta – escreveu Clarice.





As operações de buscas pelas duas crianças ganharam reforço da Marinha e do side scan sonar, equipamento especializado em localização subaquáticas em águas turvas ou profundas por meio de ondas sonares. Há ainda a participação do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, de policiais, agentes do ICMBio e voluntários. As ações ocorrem por meios fluviais e aéreos, após as operações terrestres se mostrarem infrutíferas.





Nesta segunda-feira (19), as buscas completam 16 dias. A única criança encontrada até o momento foi o primo de Ágatha e Allan, Anderson Kauan, de 8 anos. Ele foi achado sem roupas no último dia 7 por um carroceiro, em um matagal, a 4 quilômetros de distância do local em que havia desaparecido. Ele continua internado sob acompanhamento multiprofissional.



