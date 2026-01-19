Em protesto, Nikolas Ferreira vai a pé de Minas até Brasília

Chamado de 'Caminhada Pela Justiça e Liberdade', ato simbólico de 240 quilômetros deve durar sete dias.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), iniciou nesta segunda-feira (19) uma caminhada de cerca de 240 quilômetros entre Minas Gerais e Brasília como forma de protesto político.





Batizado de “Caminhada Pela Justiça e Liberdade”, o ato foi anunciado pelo parlamentar como uma mobilização simbólica contra o que ele classifica como “arbitrariedades” recentes no país.





Segundo Nikolas, a iniciativa é motivada por decisões judiciais que, em sua avaliação, representam injustiças, entre elas as condenações relacionadas à tentativa de “golpe de Estado”, as prisões de envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





A caminhada teve início em Paracatu e seguirá pela BR-040, com previsão de chegada à capital federal no próximo domingo (25), após sete dias de percurso.





No primeiro dia, Nikolas afirmou que caminharia cerca de 40 quilômetros. Em vídeos divulgados nas redes sociais, o parlamentar aparece vestindo camiseta branca e calça jeans, caminhando ao lado de apoiadores.





Em uma das gravações, Nikolas relatou sentir um “sentimento de impotência” que, segundo ele, é compartilhado tanto pela população quanto por parte dos parlamentares.





“Decidi caminhar até Brasília como um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu entendi qual é a estratégia do nosso inimigo. Querem nos silenciar, nos jogar para a invisibilidade, como se não existíssemos”, afirmou.





As imagens publicadas também mostram manifestações de apoio de motoristas que passam pelo trajeto. De acordo com a organização do ato, a caminhada é aberta à participação popular e tem caráter pacífico.





Nikolas Ferreira tem utilizado as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o andamento do percurso.





