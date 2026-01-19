Mulher morre ao levar choque enquanto lavava varanda de casa

Uma mulher de 39 anos, identificada como Nayane Alves Araújo, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto lavava a varanda da casa onde morava, em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia. O acidente aconteceu no sábado (17/1), no Residencial Aldeia dos Sonhos.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Nayane realizava a limpeza da sacada do imóvel quando encostou um rodo de alumínio em um fio de alta tensão que passa próximo à residência. Com o contato, ela recebeu uma forte descarga elétrica e caiu imediatamente.









Tentativa de reanimação





Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro à vítima. No local, os profissionais realizaram manobras de ressuscitação, mas Nayane não resistiu. O óbito foi constatado ainda na residência.

Investigação





A Polícia Civil investiga o caso. Perícias foram solicitadas e os investigadores aguardam o resultado dos laudos técnicos para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar se havia irregularidades na instalação elétrica ou na proximidade da rede de alta tensão com o imóvel.





Via portal Tupiniquim