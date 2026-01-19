Camilo deixa MEC para trabalhar pela reeleição de Lula e Elmano

O anúncio encerra especulações sobre uma possível candidatura própria ao Abolição.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que deve se desincompatibilizar do cargo em abril para trabalhar em favor da reeleição do presidente Lula e do governador Elmano de Freitas. O anúncio encerra especulações sobre uma possível candidatura própria ao Abolição em 2026. As declarações foram dadas ao Valor Econômico.





Camilo descartou disputar o Executivo cearense e reforçou apoio a Elmano. "Quero deixar muito claro que nosso candidato, o meu candidato a governador, chama-se Elmano de Freitas", disse. Sobre a hipótese de integrar a chapa presidencial como vice, afirmou que o tema ainda será tratado com o presidente e que a decisão deve ocorrer até março.





Ao justificar a saída do ministério, o ex-governador afirmou que a permanência no MEC limita a atuação no Estado. Segundo ele, a desincompatibilização não decorre de pressão interna do PT para substituição de candidaturas, mas de uma estratégia para fortalecer as campanhas de Lula e Elmano.





Questionado sobre o cenário eleitoral no Ceará e a possibilidade de candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado, Camilo minimizou impactos e destacou que pesquisas refletem o momento. Ele citou exemplos recentes, como a eleição do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em 2024, e a própria vitória de Elmano, em 2022, ambos com largada desfavorável nas sondagens.





Fonte: Cn7