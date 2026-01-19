IFCE Sobral oferta 400 vagas em cursos superiores pelo SiSU 2026

Seleção será feita por meio do SiSU 2026, com inscrições gratuitas de 19 a 23 de janeiro e vagas distribuídas em seis cursos de graduação do campus de Sobral.





O campus de Sobral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) participará do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2026 com a oferta de 400 vagas em seis cursos superiores. A seleção será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC).





As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior ( https://acessounico.mec.gov.br/sisu ). Nesta edição, assim como ocorreu em 2025, o SiSU contará com apenas uma etapa de inscrição, na qual os candidatos concorrem, em um único processo seletivo, às vagas para os dois semestres letivos. Cada candidato poderá escolher até duas opções de curso.





No campus de Sobral, as vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos: Bacharelado em Agronomia, Engenharia de Controle e Automação, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Alimentos e Tecnologia em Saneamento Ambiental, totalizando as 400 vagas ofertadas.





Uma das novidades do SiSU a partir de 2026 é que o sistema passará a considerar o resultado das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). De acordo com o MEC, a seleção dos candidatos será feita com base na melhor média ponderada entre essas edições, conforme os pesos definidos para cada curso, desde que o participante tenha obtido nota superior a zero na redação e não seja treineiro (estudante que não terminou o ensino médio e faz o exame para fins de autoavaliação). O próprio sistema do SiSU selecionará automaticamente a melhor nota do candidato, considerando também as ações afirmativas previstas em lei.





O resultado da chamada regular do SiSU 2026 será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Após a divulgação do resultado, o IFCE publicará em seu site as orientações e o cronograma para a pré-matrícula e para a aferição de heteroidentificação, quando aplicável.





Confira o edital e seus anexos em: https://portal.ifce.edu.br/campus/reitoria/estude-no-ifce/sisu-2026/





GUIA DO CANDIDATO





Neste ano, o Instituto Federal do Ceará divulgou o Guia do Candidato do SiSU no IFCE ( https://portal.ifce.edu.br/documents/17640/Guia_do_Candidato_IFCE_no_SISU_2026.pdf ) Trata-se de um produto de comunicação em linguagem simples, pensado para leitura em dispositivos móveis, com o objetivo de orientar o candidato do SISU 2026 através das particularidades do IFCE na seleção.





Nele encontram-se um passo a passo da inscrição no sistema; informações sobre oferta de vagas, cursos e municípios; detalhamento sobre os tipos de cotas e para quem elas se destinam, além de orientações sobre procedimento de heteroidentificação para aprovados negros; e o que fazer após o resultado da chamada regular.





SERVIÇO





SiSU 2026 – IFCE Sobral (Cursos Superiores)





Vagas: 400

Cursos ofertados:

- Bacharelado em Agronomia (60 vagas, integral - manhã e tarde)

- Engenharia de Controle e Automação (60 vagas, integral - manhã e tarde)

- Licenciatura em Física (70 vagas, sendo 35 para o turno da tarde, no primeiro semestre, e 35 para o turno da noite, no segundo semestre)

- Licenciatura em Matemática (80 vagas, para o turno da manhã)

- Tecnologia em Alimentos (70 vagas, integral - manhã e tarde)

- Tecnologia em Saneamento Ambiental (60 vagas, integral - manhã e tarde)

Inscrições: de 19 a 23 de janeiro de 2026

Valor: Gratuito

Critério de seleção: Notas do Enem 2023, 2024 ou 2025 (será considerada automaticamente a melhor média ponderada), desde que o candidato não seja treineiro e tenha obtido nota maior que zero na redação

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro de 2026









