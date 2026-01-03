CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 3 de janeiro de 2026

Lula se pronuncia sobre ataque na Venezuela: “Inaceitável”

sábado, janeiro 03, 2026  Nenhum comentário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou na manhã deste sábado (3) sobre os ataques dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. O petista chamou os atos americanos de “afronta gravíssima” e disse que a medida é “o primeiro passo para um mundo de violência”.

– Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo – disse Lula, por meio das redes sociais.

O chefe do Executivo brasileiro completou dizendo que “a condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões” e que a ação americana “lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz”.

– A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação – completou.

Confira a postagem de Lula:

Fonte: Pleno News

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 