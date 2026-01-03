Urgente: EUA atacam Venezuela e capturam Maduro e a esposa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (3) que forças militares americanas realizaram uma ofensiva direta contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. Segundo o chefe da Casa Branca, o líder venezuelano e sua esposa foram levados para fora do país após a operação, cujo alcance ainda não foi detalhado oficialmente.





A declaração foi feita por meio de uma publicação na rede social Truth Social. Nela, Trump afirmou: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”. Até o momento, não houve confirmação oficial por parte do governo venezuelano ou de autoridades militares do país.





De acordo com informações que circulam desde a madrugada, Caracas e outras cidades venezuelanas teriam sido alvos de ataques aéreos. Jornalistas que atuam na capital relataram ter ouvido fortes explosões e o intenso sobrevoo de aeronaves militares nas primeiras horas do dia. As primeiras detonações teriam ocorrido por volta das 2h, com novos estrondos registrados aproximadamente às 2h38, enquanto aviões continuavam cruzando o céu da cidade.





Imagens compartilhadas nas redes sociais, ainda não verificadas de forma independente, mostram grandes incêndios e espessas colunas de fumaça se elevando em diferentes regiões da capital. Não foi possível confirmar com precisão os locais atingidos, mas os registros sugerem que as explosões teriam ocorrido principalmente nas zonas sul e leste de Caracas.





Se confirmada, a ação representaria a intervenção militar mais direta dos Estados Unidos na América Latina desde 1989, quando tropas americanas invadiram o Panamá para depor o então líder militar Manuel Noriega. Desde então, Washington vinha adotando, em relação à Venezuela, uma estratégia baseada principalmente em sanções econômicas, pressão diplomática e isolamento internacional do regime chavista.





O governo americano acusa Nicolás Maduro de liderar um “narcoestado”, além de apontar fraudes recorrentes nos processos eleitorais venezuelanos. Maduro, que assumiu o poder em 2013 após a morte de Hugo Chávez, sempre negou as acusações e afirma que as ações dos Estados Unidos têm como principal objetivo assumir o controle das reservas de petróleo do país — consideradas as maiores do mundo.





Apesar do histórico de confrontos verbais e diplomáticos, Maduro havia sinalizado recentemente uma tentativa de aproximação. Em entrevista exibida no dia de Ano-Novo, o presidente venezuelano afirmou ter conversado com Donald Trump e indicou disposição para um entendimento bilateral. Na ocasião, defendeu “conversas sérias” sobre o combate ao tráfico de drogas e ofereceu às empresas norte-americanas acesso imediato ao petróleo venezuelano.





Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de Maduro, o destino para onde teria sido levado ou as consequências políticas e institucionais da operação anunciada por Trump. A ausência de confirmação por parte de Caracas mantém o cenário envolto em incerteza, enquanto a comunidade internacional acompanha com atenção os desdobramentos de uma possível escalada sem precedentes na crise venezuelana.



