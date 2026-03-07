Nikolas aciona PGR e pede prisão de Alexandre de Moraes

Deputado afirma haver indícios de uma eventual relação entre Moraes e o empresário Daniel Vorcaro.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediu que o órgão avalie a possibilidade de prisão preventiva do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido foi encaminhado ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.





No documento, o parlamentar afirma haver indícios de uma eventual relação entre Moraes e o empresário Daniel Vorcaro, investigado no caso envolvendo o Banco Master. Segundo Nikolas, informações divulgadas pela imprensa sobre mensagens trocadas entre os dois sugerem circunstâncias que deveriam ser esclarecidas institucionalmente.





O deputado solicita que a PGR adote medidas investigativas caso surjam indícios de crimes, como obstrução de Justiça ou interferência indevida em investigações. Ele também pede que, se forem identificados elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução processual, o órgão avalie a aplicação de medidas cautelares, incluindo eventual prisão preventiva.





Em nota sobre o caso, Moraes negou ter trocado mensagens com Vorcaro e afirmou que as informações divulgadas são falsas.





Fonte: Diário do Poder