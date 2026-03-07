CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

sábado, 7 de março de 2026

URGENTE: Vídeo mostra Vorcaro chegando algemado a IML para fazer exames médicos; ASSISTA

sábado, março 07, 2026

Transferência – O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chegou algemado, na tarde desta sexta-feira (6), ao IML do Distrito Federal para fazer exames e, em seguida, ser transferido para a Penitenciária Federal de Brasília.

Vorcaro deixou a Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, por volta das 11h30. Ele estava preso em São Paulo desde quinta (5) e cumpriria um período de isolamento de 10 dias, parte de um procedimento padrão na chegada à cadeia.

No entanto, a Polícia Federal solicitou a imediata transferência de Vorcaro afirmando que “há necessidade premente de tutela da integridade física do custodiado”. O pedido foi aceito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Fonte: G1

