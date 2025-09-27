CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 27 de setembro de 2025

URGENTE! Governo dos EUA decide retirar visto do presidente Gustavo Petro

sábado, setembro 27, 2025

Decisão foi tomada após presidente colombiano participar de um ato pró-Palestina em Nova Iorque.
Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (26) que vão revogar o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, após ele participar de manifestações pró-Palestina em Nova Iorque. O Departamento de Estado classificou suas declarações como “imprudentes e incendiárias”.

– Mais cedo hoje [sexta, 26], o presidente colombiano Gustavo Petro se posicionou em uma rua de Nova Iorque e instou soldados americanos a desobedecerem ordens e incitarem a violência. Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias – publicou o órgão em seu perfil no X.

Durante o ato, que contou com a presença do cantor britânico Roger Waters, Petro pediu a militares norte-americanos que “não apontem suas armas para as pessoas. Desobedeçam as ordens de Trump. Obedeçam às ordens da humanidade”.

– Temos que responder nas ruas, com palavras e também com armas. É preciso formar um exército mais poderoso do que os Estados Unidos e Israel juntos – disse o presidente colombiano.

Em sua conta no X, na manhã deste sábado (27), Petro afirmou já estar em Bogotá e confirmou a cassação do documento, dizendo que que a ação “viola todas as regras de imunidade nas quais as Nações Unidas e sua Assembleia Geral se baseiam”. Ele ainda acusou o governo americano de não cumprir o direito internacional e afirmou que “a sede das Nações Unidas não pode permanecer em Nova Iorque”.

Na última terça-feira, 24, em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente colombiano acusou Donald Trump de ser “cúmplice de genocídio” em Gaza e defendeu a abertura de processos contra o presidente americano por dar “ordem” para atacar supostos barcos de tráfico de drogas no Caribe.

Há cerca de um mês, Washington enviou oito navios de guerra e um submarino para a região em razão de operações contra o narcotráfico. Segundo o governo norte-americano, três embarcações provenientes da Venezuela foram destruídas, resultando em 14 mortes.

*AE

