"Aprendi honestidade em casa: sou filho do Bolsonaro, não do Lula", afirma Flávio

Se fosse filho do Lula, estaria recebendo mesada de R$300 mil de roubo aos aposentados', dispara o pré-candidato a presidente.





Durante o movimento “Acorda Brasil!”, realizado neste domingo (1) na Avenida Paulista, em São Paulo, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez duras críticas ao PT e direcionou ataques ao presidente Lula e a família do petista.





Em discurso a apoiadores, Flávio afirmou que tem sido alvo de críticas por sua origem familiar e respondeu associando sua trajetória ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai.





O senador também mencionou acusações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do petista, sem o citar indiretamente, afirmando que ele estaria sendo investigado por suposto recebimento de valores ligados a gatunagem no INSS.





“Para as pessoas que tentam me atacar, porque eu aprendi honestidade em casa, eu sou filho de Bolsonaro. Não sou filho do Lula, porque se fosse filho do Lula, eu agora ia estar sendo acusado de receber mesada de 300 mil reais de roubo aos aposentados do INSS”, declarou.









E prosseguiu:





“Você que é aposentado, sabe esse dinheiro que está faltando agora para você comprar um arroz, um feijão, uma carne? O seu dinheiro aposentado do INSS pode estar na conta do filho do Lula lá na Suíça”.





Ao final da fala, o parlamentar afirmou que “ninguém aguenta mais quatro anos de PT” e declarou que a população irá “tirar essa corja de Brasília”.





Fonte: DIÁRIO DO PODER